***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.08.2023 14:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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05.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IOG) İş Portföy Gümüş Serbest Fon 03/07/2023 - 31/07/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179626
BIST
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15:267.263
En Düşük
|Değişim
|: 1,32%
|| 94,46
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.263
15:2626,9672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0315
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
15:2629,5670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0412
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,5443
15:261.688,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.688,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler15:24
|KTSKR
|68,20
|90.680.524
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|737.305.379
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|6.591.034
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|MIPAZ
|24,88
|35.496.302
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|9.706.416
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,65
|1.062.809.772
|% -6,25
|
|ATSYH
|55,85
|1.511.662
|% -4,53
|
|EREGL
|41,64
|4.904.218.740
|% 2,16
|
|ASTOR
|115,10
|4.326.246.903
|% 1,77
|
|SASA
|64,15
|4.234.460.298
|% -0,39
|
|THYAO
|234,30
|4.222.349.417
|% 1,43
|
|KONTR
|222,70
|2.745.273.019
|% 7,02
|
|EKGYO
|8,71
|1.925.122.371
|% 1,63
|
|IHYAY
|1,27
|273.970.773
|% -0,78
|
|SKBNK
|3,19
|627.928.955
|% 5,98
|
|YKBNK
|14,31
|2.697.305.448
|% -0,14
|
|ZOREN
|4,37
|762.291.188
|% 2,10
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9572
|26,9655
|% 0,11
|
|Euro
|29,5688
|29,5802
|% -0,09
|
|Sterlin
|34,2569
|34,4287
|% -0,17
|
|Frank
|30,5442
|30,7282
|% -0,38
|
|Riyal
|7,1650
|7,2010
|% 0,08
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|7,06
|
|Cumhuriyet
|11.296
|11.466
|-5,00
|
|Tam
|11.048
|11.121
|-10,00
|
|Yarım
|5.528
|5.586
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.793
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,33
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,20
|0,15
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,48
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39GOKNR
Yüzde 5.44 oranında artışla 19.76 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 987, 890 adet işlem
-
15:38KUYAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 984, 473 adet işlem
-
15:37EKSUN
Yüzde 5.19 oranında artışla 77.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 217, 071 adet işlem
-
15:36RUBNS
Yüzde 4.60 oranında artışla 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 010, 696 adet işlem
-
15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 71 artarak (% 0.79 ) 7, 874