***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.09.2023 09:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IUF) İş Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Avro) Fon 01/08/2023 - 31/08/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191563
BIST
'
10:338.164
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 22,83
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.123
En Yüksek
8.175
10:3326,8063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0476
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,8078
En Düşük
26,7081
10:3328,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0800
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8800
En Düşük
28,8500
10:331.668,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.668,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.662,67
BIST En Aktif Hisseler10:33
|BRYAT
|2.658,00
|18.316.278
|% 10,00
|
|ALCAR
|822,80
|52.692.025
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|279.021
|% 10,00
|
|SANKO
|38,78
|15.407.918
|% 9,98
|
|ENERY
|208,60
|695.749.928
|% 9,96
|
|KENT
|413,10
|1.495.835
|% -10,00
|
|YONGA
|38,24
|191.200
|% -7,27
|
|BRSAN
|836,60
|801.172.925
|% -6,80
|
|LUKSK
|58,70
|3.493.763
|% -5,32
|
|EUKYO
|11,86
|1.959.356
|% -5,12
|
|KOZAL
|30,84
|1.889.618.939
|% 0,39
|
|EUPWR
|240,80
|1.679.472.906
|% 0,04
|
|IZENR
|69,50
|1.228.668.034
|% 6,43
|
|ASTOR
|144,00
|1.209.224.349
|% -0,62
|
|THYAO
|253,50
|1.152.289.242
|% 0,32
|
|ITTFH
|3,99
|315.518.598
|% 6,40
|
|EKGYO
|8,90
|676.992.182
|% 1,14
|
|KOZAL
|30,84
|1.889.618.939
|% 0,39
|
|ISCTR
|22,46
|883.112.772
|% 0,45
|
|YKBNK
|16,70
|540.719.551
|% -0,06
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7971
|26,8063
|% 0,18
|
|Euro
|28,8300
|28,8800
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,6028
|33,7714
|% -0,29
|
|Frank
|30,1009
|30,2822
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1270
|7,1627
|% 0,15
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-2,41
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|0,68
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.016
|11.138
|-6,00
|
|Yarım
|5.525
|5.587
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.791
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,29
|
|B. Petrol
|88,63
|88,63
|-0,39
|