***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.08.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-41257 sayılı yazısı ile Şirketimizin 325.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 65.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan 85.000.000,00 TL artırılarak 150.000.000,00 TL'ye çıkarılması talebimiz olumlu karşılanmıştır. Artırıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli, şirketin sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısına ilişkin tablo ve T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüş yazısı ekte yer almaktadır. Sermaye artırımı ile ilgili süreç devam etmekte olup, sermaye artırım sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme ve duyurular ayrıca yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193140BIST