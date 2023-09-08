***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2023 15:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.08.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-41257 sayılı yazısı ile Şirketimizin 325.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 65.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan 85.000.000,00 TL artırılarak 150.000.000,00 TL'ye çıkarılması talebimiz olumlu karşılanmıştır. Artırıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli, şirketin sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısına ilişkin tablo ve T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüş yazısı ekte yer almaktadır. Sermaye artırımı ile ilgili süreç devam etmekte olup, sermaye artırım sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme ve duyurular ayrıca yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193140
BIST
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17:148.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 8,97
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:1426,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0501
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:1428,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1176
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:141.665,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,56
|Açılış
|: 1.665,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,87
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TMSN
|111,10
|489.051.602
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|157.126.231
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.046.325
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.298.457
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.513.186.359
|% -9,96
|
|BRYAT
|2.335,90
|452.360.539
|% -7,66
|
|ENERY
|208,40
|6.809.155.935
|% 0,92
|
|THYAO
|245,30
|5.652.224.374
|% 0,29
|
|KOZAL
|31,00
|4.771.239.053
|% 2,11
|
|ASELS
|43,34
|4.748.015.784
|% 3,19
|
|ISCTR
|24,84
|4.509.971.899
|% 1,14
|
|ZOREN
|5,10
|2.431.988.253
|% 4,94
|
|SKBNK
|5,52
|1.487.736.718
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,51
|2.522.043.117
|% -0,94
|
|GSDHO
|4,88
|1.237.873.770
|% 3,39
|
|YKBNK
|17,32
|3.212.453.284
|% 0,46
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8456
|26,8517
|% 0,19
|
|Euro
|28,8149
|28,8311
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,4909
|33,6588
|% 0,46
|
|Frank
|30,0442
|30,2251
|% 0,44
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,01
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,25
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.060
|11.156
|47,00
|
|Yarım
|5.547
|5.599
|23,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,87
|0,06
|
|B. Petrol
|90,19
|90,19
|0,27
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29FZLGY
Yüzde 9.75 oranında artışla 21.38 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 826, 550 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 8, 350 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 114, 260.00 milyon TL de
-
17:27USAK
Yüzde 7.69 oranında artışla 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 258, 052 adet işlem
-
17:26TOASO
Yüzde 6.00 oranında artışla 286.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 648, 330 adet işlem
-
17:24IPEKE
Yüzde 4.32 oranında artışla 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 484, 771 adet işlem