***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197884BIST