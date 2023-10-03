***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.10.2023 14:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IUV) İş Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon 01/09/2023 - 29/09/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198926
BIST
'
16:438.530
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 42,87
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.478
En Yüksek
8.563
16:4327,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0547
|Açılış
|: 27,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
16:4328,8726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0824
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2284
En Düşük
28,7254
16:431.616,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.616,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:43
|TARKM
|493,00
|229.303.840
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.174.468.122
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|437.690.795
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|155.760.360
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,50
|8.486.237.129
|% -1,14
|
|PETKM
|21,98
|7.565.916.817
|% 6,60
|
|EREGL
|44,96
|4.493.011.441
|% 0,40
|
|SISE
|56,90
|4.159.521.908
|% 2,06
|
|ZOREN
|6,89
|4.093.740.906
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.093.740.906
|% 9,89
|
|PETKM
|21,98
|7.565.916.817
|% 6,60
|
|EKGYO
|8,32
|2.080.951.343
|% -0,95
|
|ODAS
|13,92
|2.537.975.561
|% 4,58
|
|KATMR
|2,68
|428.339.353
|% 9,84
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4963
|27,5039
|% 0,20
|
|Euro
|28,8563
|28,8726
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,1285
|33,2946
|% 0,17
|
|Frank
|29,7059
|29,8848
|% -0,20
|
|Riyal
|7,3102
|7,3469
|% 0,20
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-1,29
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|0,79
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.852
|10.940
|0,00
|
|Yarım
|5.443
|5.487
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.713
|2.743
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,62
|18,65
|0,06
|
|B. Petrol
|90,82
|90,82
|0,11
|