***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.10.2023 14:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IJT) İş Portföy Tarım Serbest Fon 01/09/2023 - 29/09/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198933
BIST
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16:448.531
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 44,46
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.478
En Yüksek
8.563
16:4427,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0535
|Açılış
|: 27,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
16:4428,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0730
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2284
En Düşük
28,7254
16:441.616,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.616,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:44
|TARKM
|493,00
|229.364.972
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.175.093.471
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|437.690.795
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|155.760.360
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,40
|8.502.687.510
|% -1,18
|
|PETKM
|21,98
|7.582.611.519
|% 6,60
|
|EREGL
|44,98
|4.515.160.161
|% 0,45
|
|SISE
|56,80
|4.179.253.553
|% 1,88
|
|ZOREN
|6,89
|4.094.555.229
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.094.555.229
|% 9,89
|
|PETKM
|21,98
|7.582.611.519
|% 6,60
|
|EKGYO
|8,31
|2.088.485.726
|% -1,07
|
|ODAS
|13,88
|2.551.235.501
|% 4,28
|
|KATMR
|2,68
|428.362.355
|% 9,84
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4966
|27,5027
|% 0,19
|
|Euro
|28,8467
|28,8632
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,1405
|33,3067
|% 0,20
|
|Frank
|29,7181
|29,8971
|% -0,16
|
|Riyal
|7,3105
|7,3471
|% 0,20
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|2,43
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.857
|10.950
|10,00
|
|Yarım
|5.445
|5.492
|0,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.746
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,26
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,75
|18,77
|0,19
|
|B. Petrol
|90,64
|90,64
|-0,07
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
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16:59XU100
Endeks 8, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 126, 869.00 milyon TL de
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16:59BRISA
Yüzde 8.54 oranında artışla 98.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 965, 195 adet işlem
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16:58HATSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.34 lira fiyatla işlem gören hissede 982, 236 adet işlem
-
16:57ENSRI
Yüzde 4.63 oranında artışla 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 346, 241 adet işlem
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ISCTR, HEKTS