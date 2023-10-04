***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.10.2023 08:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından hesaplanan ve 01.07.2021 tarihi itibariyle yayımlanmaya başlayan ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi'nde dahil edilen pay senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketlerden seçilmektedir. Borsa İstanbul tarafından duyurulan ve 02.10.2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak Pazar kriterleri dahilinde İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi (ISKDN) hisse senetleri listesi ekte verilmiştir.
Endeks ile ilgili detaylı bilgilere https://www.isportfoy.com.tr/is-portfoy-is-te-kadin-hisse-senedi-tl-fonu-hisse-senedi-yogun-fon adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199247
BIST
'
18:108.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
0
En Yüksek
0
18:1027,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1359
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:1028,8790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1041
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:101.611,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.611,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YONGA
|62,45
|2.456.391
|% 0,00
|
|YBTAS
|83.000,00
|3.708.867
|% 0,00
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% 0,00
|
|ULAS
|21,98
|9.965.067
|% 0,00
|
|SUMAS
|251,30
|1.300.258
|% 0,00
|
|YONGA
|62,45
|2.456.391
|% 0,00
|
|YBTAS
|83.000,00
|3.708.867
|% 0,00
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% 0,00
|
|ULAS
|21,98
|9.965.067
|% 0,00
|
|SUMAS
|251,30
|1.300.258
|% 0,00
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% 0,00
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 0,00
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% 0,00
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 0,00
|
|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 0,00
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% 0,00
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 0,00
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.551.371
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5664
|27,5729
|% 0,50
|
|Euro
|28,8570
|28,8754
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,1279
|33,2940
|% 0,04
|
|Frank
|29,7462
|29,9254
|% 0,03
|
|Riyal
|7,3268
|7,3636
|% 0,23
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-4,10
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
|
|Tam
|10.813
|10.953
|-7,00
|
|Yarım
|5.423
|5.493
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.703
|2.747
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,07
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,60
|18,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|90,58
|90,58
|-0,34
|