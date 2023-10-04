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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

04.10.2023 08:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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02.10.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Borsa İstanbul tarafından hesaplanan ve 01.07.2021 tarihi itibariyle yayımlanmaya başlayan ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi'nde dahil edilen pay senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketlerden seçilmektedir. Borsa İstanbul tarafından duyurulan ve 02.10.2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak Pazar kriterleri dahilinde İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi (ISKDN) hisse senetleri listesi ekte verilmiştir.
 
Endeks ile ilgili detaylı bilgilere https://www.isportfoy.com.tr/is-portfoy-is-te-kadin-hisse-senedi-tl-fonu-hisse-senedi-yogun-fon  adresinden ulaşılabilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199247


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YONGA 62,45 2.456.391 % 0,00  
YBTAS 83.000,00 3.708.867 % 0,00  
SODSN 72,20 3.912.912 % 0,00  
ULAS 21,98 9.965.067 % 0,00  
SUMAS 251,30 1.300.258 % 0,00  
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Dolar 27,5664 27,5729 % 0,50  
Euro 28,8570 28,8754 % 0,35  
Sterlin 33,1279 33,2940 % 0,04  
Frank 29,7462 29,9254 % 0,03  
Riyal 7,3268 7,3636 % 0,23  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 -4,10  
Altın Gr. 1.611 1.611 -0,96  
Cumhuriyet 11.084 11.251 35,00  
Tam 10.813 10.953 -7,00  
Yarım 5.423 5.493 -4,00  
Çeyrek 2.703 2.747 -1,00  
Gümüş.Ons 21,03 21,07 -0,12  
Gümüş Gr. 18,60 18,63 -0,10  
B. Petrol 90,58 90,58 -0,34  
Seans Raporu 18:10
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