***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.12.2023 13:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IUF) İş Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Avro) Fon 01/11/2023 - 30/11/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222310
BIST
'
16:348.035
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -51,79
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.029
En Yüksek
8.121
16:3428,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0247
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
16:3431,3589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0122
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
16:341.885,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.885,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.880,26
BIST En Aktif Hisseler16:32
|EKOS
|36,30
|125.878.091
|% 10,00
|
|ICBCT
|19,91
|294.330.227
|% 10,00
|
|ORMA
|167,20
|3.963.857
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.582.731
|% 10,00
|
|SMART
|44,28
|86.263.349
|% 9,99
|
|LIDER
|163,80
|378.428.894
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|17.941.118
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,50
|2.363.078
|% -10,00
|
|EUKYO
|14,28
|9.661.234
|% -8,46
|
|SONME
|74,70
|1.963.101
|% -6,92
|
|THYAO
|258,00
|6.339.636.790
|% -1,53
|
|MIATK
|42,58
|2.647.610.850
|% 7,53
|
|EREGL
|40,16
|2.479.173.523
|% 0,35
|
|ASTOR
|108,20
|2.276.624.729
|% 0,84
|
|AKBNK
|36,04
|2.263.710.136
|% -0,50
|
|ZOREN
|5,03
|648.821.893
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,37
|809.386.518
|% -1,60
|
|ISCTR
|22,52
|2.252.797.076
|% -0,71
|
|CANTE
|20,76
|2.055.984.813
|% 0,87
|
|ADESE
|2,00
|166.063.348
|% 0,50
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9282
|28,9400
|% 0,09
|
|Euro
|31,3602
|31,3723
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,4231
|36,6057
|% 0,02
|
|Frank
|32,9865
|33,1852
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6910
|7,7296
|% 0,07
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,50
|24,52
|% 0,66
|
|Platin
|910,03
|911,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,24
|974,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,34
|77,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,45
|2.028,74
|% 0,66
|