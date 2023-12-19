***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.12.2023 15:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Odeabank A.Ş Hediye Fon Kampanyası Hakkında Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226986
BIST
'
16:047.697
En Düşük
|Değişim
|: -1,20%
|| -93,12
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
16:0429,0983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0415
|Açılış
|: 29,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0983
En Düşük
28,9845
16:0431,9113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1556
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
16:041.899,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,02
|Açılış
|: 1.899,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.899,81
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler16:02
|SELGD
|19,58
|2.019.576
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|179.257.017
|% 9,96
|
|QNBFB
|258,00
|4.458.498
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|22.014.537
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|242.950.921
|% 9,90
|
|IEYHO
|3,87
|164.100.772
|% -10,00
|
|FORMT
|2,70
|216.432.319
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|24.142.995
|% -10,00
|
|SONME
|61,75
|1.426.088
|% -9,99
|
|PRZMA
|37,18
|13.229.010
|% -9,98
|
|THYAO
|246,30
|5.461.325.418
|% 0,24
|
|EREGL
|42,76
|4.661.505.023
|% 2,30
|
|YKBNK
|20,42
|3.347.252.630
|% -4,13
|
|ISCTR
|23,92
|3.312.249.906
|% -3,00
|
|AKBNK
|38,40
|2.747.261.042
|% -2,54
|
|BEGYO
|2,97
|1.318.406.131
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,42
|3.347.252.630
|% -4,13
|
|ISCTR
|23,92
|3.312.249.906
|% -3,00
|
|EKGYO
|7,11
|844.992.217
|% -2,74
|
|EREGL
|42,76
|4.661.505.023
|% 2,30
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0865
|29,1027
|% 0,16
|
|Euro
|31,8955
|31,9081
|% 0,48
|
|Sterlin
|36,9412
|37,1265
|% 0,83
|
|Frank
|33,5594
|33,7615
|% 0,60
|
|Riyal
|7,7327
|7,7715
|% 0,13
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,93
|23,96
|% 0,66
|
|Platin
|945,90
|947,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.177,69
|1.181,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,82
|77,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,33
|2.029,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:02
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-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 89 kaybederek (% -1.22 ) 8, 383
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16:17XU100
Endeks 7, 710 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 57, 477.00 milyon TL de
-
16:16YGYO
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 531, 079 adet işlem
-
16:15DOBUR
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 72.90 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 503 adet işlem
-
16:14SURGY
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 41.00 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 228, 494 adet işlem