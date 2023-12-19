***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.12.2023 15:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Odeabank A.Ş Hediye Fon Kampanyası Hakkında Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226988
BIST
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16:037.698
En Düşük
|Değişim
|: -1,19%
|| -92,60
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
16:0329,0974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0406
|Açılış
|: 29,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0974
En Düşük
28,9845
16:0331,9119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1562
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
16:031.899,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.899,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.899,81
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler16:03
|SELGD
|19,58
|2.019.576
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|179.267.120
|% 9,96
|
|QNBFB
|258,00
|4.458.498
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|22.014.537
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|243.108.394
|% 9,90
|
|IEYHO
|3,87
|164.283.792
|% -10,00
|
|FORMT
|2,70
|216.438.097
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|24.142.995
|% -10,00
|
|SONME
|61,75
|1.426.088
|% -9,99
|
|PRZMA
|37,18
|13.304.114
|% -9,98
|
|THYAO
|246,40
|5.492.978.636
|% 0,28
|
|EREGL
|42,82
|4.762.319.680
|% 2,44
|
|YKBNK
|20,42
|3.359.096.762
|% -4,13
|
|ISCTR
|23,88
|3.324.309.636
|% -3,16
|
|AKBNK
|38,30
|2.763.779.482
|% -2,79
|
|BEGYO
|2,97
|1.318.938.347
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,42
|3.359.096.762
|% -4,13
|
|ISCTR
|23,88
|3.324.309.636
|% -3,16
|
|EKGYO
|7,11
|846.047.362
|% -2,74
|
|EREGL
|42,82
|4.762.319.680
|% 2,44
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0924
|29,0974
|% 0,14
|
|Euro
|31,9014
|31,9119
|% 0,49
|
|Sterlin
|36,9506
|37,1359
|% 0,86
|
|Frank
|33,5774
|33,7797
|% 0,65
|
|Riyal
|7,7322
|7,7710
|% 0,12
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,94
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|945,97
|947,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.175,95
|1.180,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,80
|77,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,82
|2.030,17
|% 0,66
|