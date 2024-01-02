***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2024 15:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından hesaplanan ve 01.07.2021 tarihi itibariyle yayımlanmaya başlayan ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi'nde dahil edilen pay senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketlerden seçilmektedir. Borsa İstanbul tarafından duyurulan ve 02.01.2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak Pazar kriterleri dahilinde İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi (ISKDN) hisse senetleri listesi ekte verilmiştir.
Endeks ile ilgili detaylı bilgilere https://www.isportfoy.com.tr/is-portfoy-is-te-kadin-hisse-senedi-tl-fonu-hisse-senedi-yogun-fon adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231345
BIST
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16:147.578
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 107,59
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1429,7281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2147
|Açılış
|: 29,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1432,6237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0738
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:141.974,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 16,28
|Açılış
|: 1.974,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KONTR
|238,70
|1.009.841.266
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.557.700
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.352.853
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|52.340.151
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.485.010
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.188.438
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|561.107.271
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.504.436.838
|% 9,95
|
|THYAO
|236,00
|4.146.745.576
|% 3,24
|
|ASTOR
|102,10
|2.797.779.962
|% 8,27
|
|EREGL
|42,06
|2.719.838.797
|% 2,59
|
|YKBNK
|19,61
|2.349.349.310
|% 0,36
|
|SKBNK
|4,30
|1.036.002.424
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,09
|981.281.057
|% 3,05
|
|YKBNK
|19,61
|2.349.349.310
|% 0,36
|
|QUAGR
|5,17
|561.107.271
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|410.529.476
|% 3,31
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7211
|29,7281
|% 0,73
|
|Euro
|32,6035
|32,6237
|% -0,23
|
|Sterlin
|37,4761
|37,6640
|% 0,12
|
|Frank
|34,8629
|35,0729
|% -0,31
|
|Riyal
|7,9030
|7,9426
|% 0,71
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,90
|% 0,66
|
|Platin
|985,38
|987,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.088,80
|1.092,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,44
|78,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,53
|2.066,84
|% 0,66
|