***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.02.2024 17:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IUF) İş Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Avro) Fon 2/01/2024 - 31/01/2024 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247191
BIST
'
18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 92,44
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.891
18:0530,5583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0031
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
18:0532,8954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0360
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
18:052.000,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 10,77
|Açılış
|: 2.000,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FONET
|10,34
|223.618.791
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.047.056.783
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
|
|LUKSK
|80,85
|42.356.104
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
|
|SUMAS
|321,00
|1.686.464
|% -6,96
|
|EMKEL
|19,10
|494.452.055
|% -6,65
|
|BAYRK
|43,12
|30.895.461
|% -6,59
|
|YAPRK
|294,00
|382.723.664
|% -6,07
|
|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,61
|
|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 1,56
|
|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 1,79
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 2,04
|
|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 5,71
|
|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 2,75
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 1,22
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5541
|30,5583
|% 0,01
|
|Euro
|32,8755
|32,8954
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,3471
|38,5394
|% 0,40
|
|Frank
|34,9425
|35,1530
|% -0,05
|
|Riyal
|8,1269
|8,1676
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|905,64
|907,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,27
|957,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,44
|78,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,42
|2.036,74
|% 0,66
|