***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKONU: Şirketimiz ortağı Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 31.12.2023 tarihli finansal sonuçlarının ilanı hakkında.Şirketimiz ortağı Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 31.12.2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş solo ve konsolide finansal raporları 06.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanmıştır. Şirketimize ilişkin temel büyüklüklerin de yer alacağı Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. finansal raporları,Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) mevzuatı uyarıncaTMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümlerini içermemektedir. Dolayısıyla Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin finansal raporlarında yer alan Şirketimize ilişkin bilgilerin, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) finansal raporlama düzenlemelerine göre açıklanacak ve TMS 29 hükümleri uygulanmış 31.12.2023 dönemine ilişkin finansal tablolarımızdaki büyüklüklerden farklılaşması beklenmektedir. Şirketimizce Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'ye iletilen bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış Aktif Toplamı 978.725 Bin TL, Öz kaynaklar 848.523 Bin TL, Sabit Varlık Toplamı 11.765 Bin TL, Faiz Gelirleri 16.268 Bin TL, Menkul Değer Gelirleri 205.924 Bin TL, Cari Dönem Karı 459.899 Bin TL, Önceki Dönem Karı ise 224.749 Bin TL'dir. Şirketimizin SPK finansal raporlama düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 dönemine ait finansal raporları yasal süre dahilinde KAP'ta ve www.isportfoy.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde yayımlanarak kamuya ilan edilecektir.İşbu özel durum açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.Burak Sezercan İlkay GüneşYönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247312BIST