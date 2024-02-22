***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.02.2024 17:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz İş Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı İş Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin İzahaname ile Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251354
BIST
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18:059.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 35,05
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.282
En Yüksek
9.406
18:0530,9892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0153
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,8869
18:0533,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0340
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
18:052.016,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,89
|Açılış
|: 2.016,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.013,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|20,24
|99.155.301
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|177.393.938
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.519.304
|% 10,00
|
|SILVR
|18,92
|62.489.857
|% 10,00
|
|MNDTR
|7,59
|95.404.023
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|64.659.782
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|47.141.616
|% -9,96
|
|UMPAS
|10,86
|2.169.310
|% -5,57
|
|YBTAS
|173.997,50
|4.993.893
|% -5,44
|
|AVHOL
|59,80
|78.668.827
|% -4,78
|
|THYAO
|285,00
|12.866.209.444
|% 2,06
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|KONTR
|300,50
|6.153.618.488
|% 3,00
|
|REEDR
|55,25
|6.127.139.670
|% 6,87
|
|EKGYO
|11,30
|3.517.391.193
|% 3,39
|
|ZOREN
|5,99
|1.740.075.882
|% -0,50
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|YKBNK
|23,86
|4.548.356.299
|% -2,13
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9833
|30,9925
|% -0,04
|
|Euro
|33,6052
|33,6231
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,9906
|39,1861
|% -0,15
|
|Frank
|35,0067
|35,2176
|% -0,28
|
|Riyal
|8,2374
|8,2787
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,80
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|900,12
|901,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,81
|970,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,04
|83,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,51
|2.023,81
|% 0,66
|