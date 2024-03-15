***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2024 13:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(FBV) İş Portföy Model Serbest Fon 1/02/2024- 29/02/2024 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259115
BIST
'
15:038.855
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -28,32
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.848
En Yüksek
8.908
15:0332,2172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0876
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
15:0335,1532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0426
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
15:032.244,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 9,26
|Açılış
|: 2.244,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler15:03
|DOBUR
|196,10
|72.320.165
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|243.020.497
|% 9,97
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|64.530.713
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|46.880.278
|% -9,98
|
|MTRKS
|77,00
|81.306.973
|% -7,89
|
|DGATE
|47,70
|29.774.239
|% -7,74
|
|KLRHO
|49,22
|40.681.734
|% -6,96
|
|THYAO
|271,50
|3.086.199.055
|% -0,09
|
|ASTOR
|101,70
|2.757.100.887
|% -3,33
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|MIATK
|72,55
|2.042.202.177
|% 2,18
|
|OBAMS
|51,65
|1.729.955.111
|% 3,30
|
|ISCTR
|10,44
|911.318.608
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,13
|312.283.184
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,90
|601.942.436
|% 0,00
|
|ADESE
|2,81
|151.906.073
|% 1,08
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2112
|32,2172
|% 0,27
|
|Euro
|35,1058
|35,1532
|% 0,12
|
|Sterlin
|41,2816
|41,4886
|% -0,08
|
|Frank
|36,6973
|36,8813
|% 0,10
|
|Riyal
|8,6362
|8,6795
|% -0,03
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|940,68
|943,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.097,47
|1.101,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,00
|85,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,95
|2.163,26
|% 0,66
|