***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2024 16:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı İş Portföy Rana Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin İzahaname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262051
BIST
'
17:119.122
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 10,09
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:1132,1482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1803
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:1134,8974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2949
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8974
En Düşük
34,5419
17:112.252,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 26,54
|Açılış
|: 2.252,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:10
|GSDDE
|10,23
|34.771.848
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.802.628
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|13.146.005
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|63.820.926
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.584.336
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.420.202
|% -9,91
|
|PKART
|82,75
|148.768.089
|% -9,66
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|THYAO
|287,50
|11.272.541.229
|% -1,29
|
|ISCTR
|11,67
|7.622.681.702
|% 5,90
|
|YKBNK
|27,64
|5.630.943.622
|% 3,75
|
|AKBNK
|47,16
|4.440.125.348
|% 2,92
|
|KCHOL
|200,70
|4.305.982.850
|% 3,03
|
|ISCTR
|11,67
|7.622.681.702
|% 5,90
|
|ODAS
|9,43
|1.946.050.340
|% 6,31
|
|YKBNK
|27,64
|5.630.943.622
|% 3,75
|
|EKGYO
|9,93
|1.469.280.549
|% -1,00
|
|PETKM
|23,82
|2.747.781.584
|% 3,84
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1401
|32,1459
|% 0,56
|
|Euro
|34,8802
|34,8891
|% 0,83
|
|Sterlin
|41,0362
|41,2419
|% -0,53
|
|Frank
|36,1485
|36,3297
|% -0,91
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,86
|% 0,66
|
|Platin
|911,65
|912,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,46
|1.023,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,92
|85,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,41
|2.179,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:10
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-
17:25PKENT
Yüzde 4.09 oranında artışla 375.00 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 812 adet işlem
-
17:24BRKSN
Yüzde 5.00 oranında artışla 53.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 418, 254 adet işlem
-
17:23PETKM
Yüzde 4.01 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 003, 430 adet işlem
-
17:22ASUZU
Yüzde 9.99 oranında artışla 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 364, 065 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 9, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 101, 420.00 milyon TL de