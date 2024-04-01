***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2024 13:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından hesaplanan ve 01.07.2021 tarihi itibariyle yayımlanmaya başlayan ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi'nde dahil edilen pay senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketlerden seçilmektedir. Borsa İstanbul tarafından duyurulan ve 01.04.2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak Pazar kriterleri dahilinde İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi (ISKDN) hisse senetleri listesi ekte verilmiştir.
Endeks ile ilgili detaylı bilgilere https://www.isportfoy.com.tr/is-portfoy-is-te-kadin-hisse-senedi-tl-fonu-hisse-senedi-yogun-fon adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265023
BIST
'
16:029.099
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -43,10
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:0231,9571
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,4413
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:0234,5148
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,5222
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:022.315,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,47
|Açılış
|: 2.315,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler16:02
|SELVA
|17,05
|52.115.782
|% 10,00
|
|AKENR
|13,97
|1.002.502.547
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|UFUK
|239,40
|9.571.413
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.426.336
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|638.486.277
|% -9,98
|
|THYAO
|300,75
|8.667.997.429
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,45
|5.160.096.218
|% 3,14
|
|YKBNK
|28,08
|3.701.308.073
|% 2,71
|
|TUPRS
|178,40
|3.161.464.174
|% 0,79
|
|KCHOL
|204,80
|2.533.758.124
|% 2,81
|
|ISCTR
|11,45
|5.160.096.218
|% 3,14
|
|ZOREN
|5,93
|1.670.556.326
|% -0,34
|
|EKGYO
|9,35
|2.405.290.921
|% -6,22
|
|YKBNK
|28,08
|3.701.308.073
|% 2,71
|
|PETKM
|19,15
|1.518.389.350
|% -3,43
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9440
|31,9571
|% -1,36
|
|Euro
|34,4654
|34,5148
|% -1,49
|
|Sterlin
|39,8722
|40,0720
|% -3,85
|
|Frank
|35,0407
|35,2164
|% -3,79
|
|Riyal
|8,4311
|8,4733
|% -3,67
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|906,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,55
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,94
|86,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.255,04
|2.255,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17SURGY
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 39.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 130, 499 adet işlem
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16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 82 kaybederek (% -0.11 ) 9, 859
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16:16XU100
Endeks 9, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 78, 539.00 milyon TL de
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16:15ALVES
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 60.85 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 503, 785 adet işlem
-
16:14FONET
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 633, 508 adet işlem