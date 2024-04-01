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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.04.2024 13:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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     Borsa İstanbul tarafından hesaplanan ve 01.07.2021 tarihi itibariyle yayımlanmaya başlayan ISKDN Kodlu İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi'nde dahil edilen pay senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirketlerden seçilmektedir. Borsa İstanbul tarafından duyurulan ve 01.04.2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak Pazar kriterleri dahilinde İş Portföy KOÇ-KAM Kadın Dostu Şirketler Endeksi (ISKDN) hisse senetleri listesi ekte verilmiştir.
 
Endeks ile ilgili detaylı bilgilere https://www.isportfoy.com.tr/is-portfoy-is-te-kadin-hisse-senedi-tl-fonu-hisse-senedi-yogun-fon adresinden ulaşılabilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265023


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AKENR 13,97 1.002.502.547 % 10,00  
ISATR 1.896.897,50 1.896.898 % 10,00  
ISGSY 27,34 100.543.912 % 9,98  
IZINV 59,55 48.247.054 % 9,97  
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Frank 35,0407 35,2164 % -3,79  
Riyal 8,4311 8,4733 % -3,67  
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Gümüş ONS 25,19 25,22 % 0,66  
Platin 903,73 906,00 % 0,66  
Paladyum 1.001,55 1.003,91 % 0,66  
Brent Pet. 86,94 86,94 % 0,66  
Altın Ons 2.255,04 2.255,42 % 0,66  
Seans Raporu 16:02
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