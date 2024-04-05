***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.04.2024 09:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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15.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(IDF) İş Portföy Serbest (Döviz) Fon 1/03/2024- 29/03/2024 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267955
BIST
'
12:019.380
En Düşük
|Değişim
|: 2,75%
|| 250,74
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.382
12:0132,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1122
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
12:0134,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0573
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
12:012.354,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,28
|Açılış
|: 2.354,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler12:01
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.786.471
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|91.773.159
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|90.149.347
|% 9,96
|
|UMPAS
|12,12
|457.360
|% 9,19
|
|BRKVY
|178,00
|7.368.235
|% -6,86
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|MEDTR
|28,34
|52.254.994
|% -5,66
|
|CASA
|96,90
|375.391
|% -5,65
|
|TARKM
|543,50
|200.926.331
|% -4,65
|
|ODINE
|68,45
|1.121.295.228
|% -2,07
|
|KOZAL
|23,16
|1.108.772.798
|% 5,08
|
|HALKB
|14,98
|960.521.815
|% 5,12
|
|PGSUS
|820,00
|940.429.030
|% 3,34
|
|EKGYO
|9,74
|924.654.037
|% 4,96
|
|EKGYO
|9,74
|924.654.037
|% 4,96
|
|KOZAL
|23,16
|1.108.772.798
|% 5,08
|
|ODAS
|8,53
|250.579.053
|% 4,79
|
|AKFGY
|2,21
|51.797.138
|% 1,84
|
|ALBRK
|4,53
|96.400.675
|% 4,86
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0008
|32,0080
|% 0,35
|
|Euro
|34,7045
|34,7144
|% 0,17
|
|Sterlin
|40,0867
|40,2877
|% 0,23
|
|Frank
|35,1179
|35,2939
|% 0,06
|
|Riyal
|8,4581
|8,5005
|% 0,27
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,76
|26,80
|% 0,66
|
|Platin
|924,28
|925,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,01
|1.014,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,81
|90,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.287,45
|2.287,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16DESA
Yüzde 6.02 oranında artışla 26.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 519 adet işlem
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12:15XU100
Endeks 9, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 71 üstünde . İşlem hacmi 42, 727.00 milyon TL de
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12:15FONET
Yüzde 8.16 oranında artışla 33.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 562, 277 adet işlem
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12:14ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 109.80 lira fiyatla işlem gören hissede 838, 850 adet işlem
-
12:13ISGYO
Yüzde 5.85 oranında artışla 15.37 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 706, 590 adet işlem