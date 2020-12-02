***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
02.12.2020 14:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890930
BIST
17:091.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:097,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:099,4501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:09458,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,21
|Açılış
|: 458,05
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:09
|TKNSA
|14,67
|486.978.606
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.037.711
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.396.679
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|8.018.200
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,36
|17.762.155
|% -4,82
|
|THYAO
|12,39
|4.009.900.242
|% -0,88
|
|GARAN
|9,26
|2.322.170.684
|% 0,33
|
|PGSUS
|64,20
|1.447.115.465
|% 2,07
|
|KRDMD
|4,97
|1.273.286.043
|% 0,61
|
|SISE
|6,92
|1.247.009.195
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|1.243.723.699
|% -0,46
|
|THYAO
|12,39
|4.009.900.242
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,95
|839.915.963
|% -1,34
|
|PETKM
|4,27
|1.128.941.770
|% 0,23
|
|KRDMD
|4,97
|1.273.286.043
|% 0,61
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8278
|7,8330
|% 0,02
|
|Euro
|9,4437
|9,4501
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,3856
|10,4377
|% -0,90
|
|Frank
|8,6987
|8,7511
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0812
|2,0916
|% -0,01
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|2,97
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.028
|3.104
|5,27
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,55
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,27
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,45
|47,45
|0,03
|