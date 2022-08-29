***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
29.08.2022 14:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058838
BIST
14:223.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,94
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
14:2218,2012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
14:2218,1453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0480
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
14:221.011,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,69
|Açılış
|: 1.011,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler14:20
|DYOBY
|18,64
|64.086.937
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.475.406
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.250.157
|% 9,91
|
|PRKME
|12,01
|48.949.705
|% 9,18
|
|VAKBN
|6,58
|1.717.560.826
|% 8,76
|
|MTRKS
|65,15
|3.710.990
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.013.720
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|ANELE
|3,14
|41.250.707
|% -8,45
|
|THYAO
|70,00
|4.125.878.261
|% 0,43
|
|PETKM
|13,85
|3.839.918.239
|% 5,73
|
|HALKB
|7,56
|2.193.077.473
|% 6,03
|
|YKBNK
|6,87
|2.167.443.003
|% -1,86
|
|GARAN
|24,38
|1.793.596.468
|% -2,48
|
|YKBNK
|6,87
|2.167.443.003
|% -1,86
|
|HALKB
|7,56
|2.193.077.473
|% 6,03
|
|PETKM
|13,85
|3.839.918.239
|% 5,73
|
|VAKBN
|6,58
|1.717.560.826
|% 8,76
|
|EKGYO
|3,97
|1.024.707.187
|% 0,25
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1804
|18,1871
|% 0,12
|
|Euro
|18,1378
|18,1401
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,2036
|21,3099
|% -0,27
|
|Frank
|18,7137
|18,8265
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8288
|4,8530
|% 0,17
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-10,83
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|-37,00
|
|Tam
|6.785
|6.834
|-97,00
|
|Yarım
|3.306
|3.341
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.670
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,65
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,92
|-0,14
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,41
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35KLRHO
Yüzde 7.63 oranında artışla 22.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 244, 896 adet işlem
-
14:34XU100
Endeks 3, 149 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 36, 920.00 milyon TL de
-
14:34GRSEL
Yüzde 6.92 oranında artışla 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 238, 190 adet işlem
-
14:33DZGYO
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 259, 105 adet işlem
-
14:32DOGUB
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 432, 303 adet işlem