***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.09.2022 12:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059255
BIST
16:233.167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -4,26
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:2318,2083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:2318,2089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0880
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:23993,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,20
|Açılış
|: 993,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:23
|CLEBI
|397,10
|110.945.935
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.189.101
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.690.106
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|28.540.489
|% 9,98
|
|PRKME
|13,12
|65.934.061
|% 9,97
|
|MTRKS
|52,80
|2.357.203
|% -9,97
|
|PAMEL
|114,00
|17.365.042
|% -8,80
|
|ESCAR
|39,56
|69.716.230
|% -8,43
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,64
|41.230.309
|% -6,77
|
|HALKB
|9,06
|5.104.736.846
|% 5,10
|
|THYAO
|71,65
|4.904.118.683
|% -1,98
|
|PETKM
|14,04
|4.676.877.398
|% -2,64
|
|GARAN
|23,54
|4.518.844.340
|% 2,35
|
|YKBNK
|7,61
|4.459.815.391
|% 8,10
|
|YKBNK
|7,61
|4.459.815.391
|% 8,10
|
|EKGYO
|4,06
|2.432.930.527
|% 1,25
|
|HALKB
|9,06
|5.104.736.846
|% 5,10
|
|ISCTR
|8,28
|3.800.246.730
|% 4,55
|
|VAKBN
|7,84
|2.820.137.124
|% 7,25
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2002
|18,2083
|% 0,13
|
|Euro
|18,1998
|18,2089
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,9980
|21,1033
|% -0,39
|
|Frank
|18,5011
|18,6126
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8316
|4,8558
|% 0,15
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-14,89
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-7,11
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.764
|-45,00
|
|Tam
|6.689
|6.742
|-32,00
|
|Yarım
|3.259
|3.296
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,77
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|-1,89
|