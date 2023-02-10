***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QUASAR İSTANBUL KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU'na ait İçtüzük ve İhraç Belgesi Değişikliği Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112780BIST