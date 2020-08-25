***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
25.08.2020 10:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871004
BIST
13:381.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,00
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:387,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:388,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0570
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
13:38458,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,77
|Açılış
|: 458,60
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:36
|INTEM
|14,30
|3.889.836
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.685.332
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.726.534
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|DERAS
|8,95
|9.611.969
|% -6,77
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|RAYSG
|6,96
|7.834.747
|% -5,31
|
|THYAO
|11,36
|934.221.063
|% 2,53
|
|PETKM
|4,17
|782.901.995
|% 0,72
|
|SASA
|15,84
|568.807.357
|% 6,31
|
|GUSGR
|6,57
|451.065.648
|% 2,02
|
|GSRAY
|3,10
|383.912.169
|% 6,16
|
|PETKM
|4,17
|782.901.995
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,91
|304.286.937
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,09
|323.845.503
|% -2,34
|
|GSRAY
|3,10
|383.912.169
|% 6,16
|
|BJKAS
|3,29
|306.993.816
|% 3,46
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3948
|7,3988
|% 0,29
|
|Euro
|8,7522
|8,7591
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,6723
|9,7208
|% 0,62
|
|Frank
|8,1037
|8,1525
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9658
|1,9757
|% 0,19
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-0,88
|
|Altın Gr.
|457
|458
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|-21,43
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|-10,36
|
|Çeyrek
|735
|752
|-5,19
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,83
|45,83
|0,19
|