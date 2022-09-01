***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
01.09.2022 12:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059252
BIST
15:473.162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -9,59
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
15:4718,2084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
15:4718,2455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0514
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
15:47993,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,31
|Açılış
|: 993,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler15:47
|CLEBI
|397,10
|110.714.426
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|139.292.092
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.681.843
|% 9,99
|
|TLMAN
|44,08
|49.933.467
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|2.298.226
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,52
|64.106.521
|% -8,52
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|PAMEL
|116,60
|16.755.780
|% -6,72
|
|HEDEF
|9,66
|39.508.149
|% -6,58
|
|HALKB
|9,12
|4.701.669.763
|% 5,80
|
|THYAO
|71,55
|4.640.111.929
|% -2,12
|
|PETKM
|14,08
|4.604.004.933
|% -2,36
|
|GARAN
|23,42
|4.115.897.931
|% 1,83
|
|YKBNK
|7,48
|3.920.764.565
|% 6,25
|
|EKGYO
|4,05
|2.284.153.743
|% 1,00
|
|YKBNK
|7,48
|3.920.764.565
|% 6,25
|
|HALKB
|9,12
|4.701.669.763
|% 5,80
|
|ISCTR
|8,23
|3.329.303.026
|% 3,91
|
|VAKBN
|7,92
|2.623.935.921
|% 8,34
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2042
|18,2084
|% 0,13
|
|Euro
|18,2273
|18,2455
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,9820
|21,0872
|% -0,46
|
|Frank
|18,4742
|18,5855
|% -0,30
|
|Riyal
|4,8305
|4,8548
|% 0,13
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-10,03
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-7,74
|
|Cumhuriyet
|6.672
|6.773
|-36,00
|
|Tam
|6.682
|6.734
|-40,00
|
|Yarım
|3.256
|3.292
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.646
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,24
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-1,72
|
Seans Raporu
15:47
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-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 54 kaybederek (% -0.34 ) 2, 807
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16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, DOGUB, HUNER, ARSAN, EMNIS, CLEBI
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16:02
EGGUB, CLEBI, RYSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:02
CANTE, TUPRS, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:02GRSEL
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 411, 481 adet işlem