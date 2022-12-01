***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
01.12.2022 13:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
içtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083431
BIST
14:455.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 84,67
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
14:4518,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
14:4519,4697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0722
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
14:451.067,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.067,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler14:45
|YGYO
|1,76
|25.754.072
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|255.703.892
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|36.077.102
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,70
|352.750
|% -7,50
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,68
|7.511.487
|% -4,68
|
|GSRAY
|7,26
|190.960.626
|% -3,97
|
|THYAO
|124,60
|6.073.555.022
|% 3,83
|
|KRDMD
|15,40
|4.578.085.140
|% 4,55
|
|SISE
|39,86
|3.608.117.492
|% 1,94
|
|EREGL
|43,08
|3.454.763.419
|% 0,98
|
|PETKM
|18,21
|3.124.757.758
|% 1,79
|
|EKGYO
|7,27
|2.252.341.387
|% 5,52
|
|KRDMD
|15,40
|4.578.085.140
|% 4,55
|
|SKBNK
|2,76
|751.101.616
|% 1,85
|
|YKBNK
|11,91
|2.484.318.691
|% -1,16
|
|ISCTR
|10,66
|2.115.606.143
|% 2,90
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6315
|18,6415
|% 0,05
|
|Euro
|19,4548
|19,4697
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,5964
|22,7097
|% 0,92
|
|Frank
|19,6535
|19,7719
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,04
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|10,51
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|7,21
|
|Cumhuriyet
|7.092
|7.199
|86,00
|
|Tam
|7.129
|7.185
|30,00
|
|Yarım
|3.457
|3.513
|15,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.756
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,66
|87,66
|0,69
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
15:00BRYAT
Yüzde 5.07 oranında artışla 1, 169.30 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 684 adet işlem
-
14:59BRLSM
Yüzde 10.00 oranında artışla 15.29 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 146, 624 adet işlem
-
14:58XU100
Endeks 5, 058 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 74, 301.00 milyon TL de
-
14:58KOZAL
Yüzde 5.87 oranında artışla 389.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 745, 386 adet işlem
-
14:57OZKGY
Yüzde 7.98 oranında artışla 17.19 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 940, 427 adet işlem