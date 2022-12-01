Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

01.12.2022 13:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

içtüzük




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083431


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:455.062
Değişim :  1,70% |  84,67
Açılış :  5.046  
Önceki Kapanış :  4.978  
En Yüksek
5.092 En Düşük
5.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGYO 1,76 25.754.072 % 10,00  
BRLSM 15,29 255.703.892 % 10,00  
GENIL 44,88 36.077.102 % 10,00  
YBTAS 66.671,10 1.920.222 % 10,00  
UZERB 122,10 1.920.145 % 10,00  
daha fazla
14:45 Alış Satış %  
Dolar 18,6315 18,6415 % 0,05  
Euro 19,4548 19,4697 % 0,37  
Sterlin 22,5964 22,7097 % 0,92  
Frank 19,6535 19,7719 % 0,17  
Riyal 4,9436 4,9684 % 0,04  
daha fazla
14:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.781 10,51  
Altın Gr. 1.067 1.067 7,21  
Cumhuriyet 7.092 7.199 86,00  
Tam 7.129 7.185 30,00  
Yarım 3.457 3.513 15,00  
Çeyrek 1.734 1.756 8,00  
Gümüş.Ons 22,12 22,15 -0,06  
Gümüş Gr. 13,27 13,29 -0,01  
B. Petrol 87,66 87,66 0,69  
Seans Raporu 14:45
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru