***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
25.08.2020 10:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871003
BIST
13:381.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,00
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:387,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:388,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0570
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
13:38458,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,58
|Açılış
|: 458,60
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:38
|INTEM
|14,30
|3.889.836
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.685.351
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.726.534
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|DERAS
|8,95
|9.619.526
|% -6,77
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|RAYSG
|6,94
|7.940.803
|% -5,58
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|THYAO
|11,36
|942.598.503
|% 2,53
|
|PETKM
|4,16
|799.506.422
|% 0,48
|
|SASA
|15,77
|573.292.478
|% 5,84
|
|GUSGR
|6,54
|452.784.107
|% 1,55
|
|GSRAY
|3,09
|385.979.532
|% 5,82
|
|PETKM
|4,16
|799.506.422
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,90
|323.743.224
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,08
|337.808.831
|% -2,80
|
|GSRAY
|3,09
|385.979.532
|% 5,82
|
|BJKAS
|3,26
|311.250.031
|% 2,52
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3945
|7,3972
|% 0,27
|
|Euro
|8,7501
|8,7549
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,6729
|9,7214
|% 0,62
|
|Frank
|8,1018
|8,1506
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9658
|1,9756
|% 0,19
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-0,88
|
|Altın Gr.
|457
|458
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|-21,43
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|-10,36
|
|Çeyrek
|735
|752
|-5,19
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,83
|45,83
|0,19
|