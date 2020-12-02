***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
02.12.2020 14:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890928
BIST
17:101.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:107,8277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:109,4489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:10457,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,81
|Açılış
|: 458,05
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:10
|NIBAS
|77,75
|9.110.096
|% 9,97
|
|TKNSA
|14,67
|486.978.606
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.402.118
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|8.023.667
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,39
|17.846.903
|% -4,67
|
|THYAO
|12,39
|4.018.562.804
|% -0,88
|
|GARAN
|9,27
|2.350.372.860
|% 0,43
|
|PGSUS
|64,25
|1.449.834.868
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,99
|1.278.725.031
|% 1,01
|
|SISE
|6,93
|1.249.396.159
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,19
|1.243.952.131
|% 0,00
|
|THYAO
|12,39
|4.018.562.804
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,96
|846.681.775
|% -1,00
|
|PETKM
|4,27
|1.129.111.053
|% 0,23
|
|KRDMD
|4,99
|1.278.725.031
|% 1,01
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8252
|7,8277
|% -0,05
|
|Euro
|9,4402
|9,4489
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,3812
|10,4332
|% -0,94
|
|Frank
|8,6963
|8,7487
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0806
|2,0910
|% -0,04
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,25
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.028
|3.104
|5,27
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,55
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,27
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,08
|
|B. Petrol
|47,46
|47,46
|0,04
|