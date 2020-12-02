***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
02.12.2020 14:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890933
BIST
17:071.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:077,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:079,4576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:07458,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,85
|Açılış
|: 458,68
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:07
|TKNSA
|14,67
|486.896.293
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.037.711
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.371.720
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|8.016.981
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,30
|17.644.658
|% -5,11
|
|THYAO
|12,39
|4.002.668.708
|% -0,88
|
|GARAN
|9,27
|2.305.153.962
|% 0,43
|
|PGSUS
|64,20
|1.443.282.895
|% 2,07
|
|KRDMD
|4,98
|1.272.993.835
|% 0,81
|
|SISE
|6,92
|1.244.975.431
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.242.942.419
|% 0,00
|
|THYAO
|12,39
|4.002.668.708
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,95
|839.738.679
|% -1,34
|
|PETKM
|4,27
|1.127.886.157
|% 0,23
|
|KRDMD
|4,98
|1.272.993.835
|% 0,81
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8311
|7,8335
|% 0,03
|
|Euro
|9,4495
|9,4576
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,3934
|10,4455
|% -0,82
|
|Frank
|8,7088
|8,7613
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0834
|2,0938
|% 0,09
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,60
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.028
|3.104
|4,96
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|2,40
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,31
|47,31
|-0,11
|