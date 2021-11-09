***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
09.11.2021 16:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976289
BIST
16:371.631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 22,10
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
16:379,7236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0460
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
16:3711,2742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0518
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
16:37570,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 3,20
|Açılış
|: 570,82
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler16:37
|TSPOR
|6,18
|27.374.866
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,29
|32.213.725
|% 8,33
|
|NATEN
|37,00
|61.237.257
|% 7,56
|
|PRKAB
|30,00
|166.722.234
|% 7,45
|
|KARYE
|13,00
|173.964.007
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|360.117.521
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.249.171
|% -9,90
|
|INVEO
|28,80
|15.222.927
|% -8,86
|
|AKFGY
|5,41
|35.275.072
|% -8,61
|
|PETKM
|7,17
|3.747.585.618
|% 5,13
|
|THYAO
|18,22
|2.346.372.444
|% 0,94
|
|GARAN
|10,89
|2.327.083.270
|% 1,02
|
|SISE
|9,38
|1.786.429.318
|% 4,57
|
|YKBNK
|3,13
|1.139.669.530
|% 2,96
|
|PETKM
|7,17
|3.747.585.618
|% 5,13
|
|YKBNK
|3,13
|1.139.669.530
|% 2,96
|
|ODAS
|1,55
|474.454.722
|% 4,73
|
|GARAN
|10,89
|2.327.083.270
|% 1,02
|
|SISE
|9,38
|1.786.429.318
|% 4,57
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7203
|9,7236
|% 0,48
|
|Euro
|11,2677
|11,2742
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,1471
|13,2130
|% 0,43
|
|Frank
|10,5853
|10,6491
|% 0,31
|
|Riyal
|2,5853
|2,5983
|% 0,48
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|5,60
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.775
|3.832
|5,00
|
|Tam
|3.762
|3.856
|11,09
|
|Yarım
|1.818
|1.865
|5,36
|
|Çeyrek
|912
|933
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|0,30
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52VERTU
Yüzde 5.06 oranında artışla 26.98 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 858, 508 adet işlem
-
16:51VERTU
Yüzde 5.30 oranında artışla 27.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 855, 435 adet işlem
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16:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, SISE, TUPRS
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16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 36 artarak (% 1.51 ) 1, 439
-
16:49
GSDDE, KSTUR, NATEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında