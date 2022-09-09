***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
09.09.2022 13:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061879
BIST
13:443.530
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 92,09
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
13:4418,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0162
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
13:4418,3868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1574
|Açılış
|: 18,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
13:441.013,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,69
|Açılış
|: 1.013,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler13:44
|GARAN
|26,18
|2.824.006.208
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.484.642.753
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.379.315.881
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|2.616.390
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|259.937.365
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,19
|32.148.079
|% -6,32
|
|MTRKS
|35,82
|39.769.313
|% -6,08
|
|ROYAL
|4,93
|5.322.492
|% -5,37
|
|ALKA
|67,45
|15.653.648
|% -5,00
|
|VKING
|6,89
|1.217.105
|% -4,97
|
|AKBNK
|15,75
|9.662.352.540
|% 3,96
|
|YKBNK
|9,14
|6.265.413.810
|% 7,40
|
|EREGL
|32,28
|4.393.963.355
|% 4,47
|
|THYAO
|74,50
|3.720.316.190
|% 2,05
|
|ISCTR
|12,44
|3.484.642.753
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,14
|6.265.413.810
|% 7,40
|
|EKGYO
|5,14
|3.232.755.418
|% 5,11
|
|AKBNK
|15,75
|9.662.352.540
|% 3,96
|
|ISCTR
|12,44
|3.484.642.753
|% 9,99
|
|KRDMD
|13,92
|3.115.357.671
|% 7,32
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2332
|18,2392
|% 0,09
|
|Euro
|18,3782
|18,3868
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,1200
|21,2259
|% 1,03
|
|Frank
|18,9524
|19,0666
|% 1,29
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,06
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|18,99
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|11,06
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|36,00
|
|Tam
|6.796
|6.865
|36,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|13,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,15
|
|B. Petrol
|90,68
|90,68
|1,53
|