***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
09.09.2022 13:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061883
BIST
13:593.533
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 95,94
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
13:5918,2361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
13:5918,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1441
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
13:591.012,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,24
|Açılış
|: 1.012,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler13:59
|GARAN
|26,18
|2.840.481.204
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.630.312.412
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.381.932.276
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|261.437.597
|% 9,93
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,18
|32.725.770
|% -6,42
|
|MTRKS
|35,86
|40.297.718
|% -5,98
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|ROYAL
|4,93
|5.322.492
|% -5,37
|
|AKBNK
|15,93
|10.443.619.479
|% 5,15
|
|YKBNK
|9,18
|6.629.906.751
|% 7,87
|
|EREGL
|32,54
|4.575.138.523
|% 5,31
|
|THYAO
|74,55
|3.952.640.903
|% 2,12
|
|ISCTR
|12,44
|3.630.312.412
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,18
|6.629.906.751
|% 7,87
|
|EKGYO
|5,13
|3.361.737.415
|% 4,91
|
|AKBNK
|15,93
|10.443.619.479
|% 5,15
|
|ISCTR
|12,44
|3.630.312.412
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,13
|3.205.623.468
|% 8,94
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2316
|18,2361
|% 0,07
|
|Euro
|18,3600
|18,3735
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,1173
|21,2233
|% 1,01
|
|Frank
|18,9417
|19,0558
|% 1,23
|
|Riyal
|4,8392
|4,8635
|% 0,07
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|18,60
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,35
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|36,00
|
|Tam
|6.797
|6.868
|39,00
|
|Yarım
|3.312
|3.352
|14,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,14
|
|B. Petrol
|90,84
|90,84
|1,69
|