***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
09.09.2022 13:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061888
BIST
13:343.520
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 82,26
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
13:3418,2468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
13:3418,4028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1734
|Açılış
|: 18,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
13:341.012,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 11,28
|Açılış
|: 1.012,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler13:32
|GARAN
|26,18
|2.822.017.942
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.377.534.332
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|2.616.390
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|259.652.983
|% 9,93
|
|ZRGYO
|5,47
|166.220.235
|% 9,84
|
|MTRKS
|35,78
|39.397.292
|% -6,19
|
|HEDEF
|9,25
|29.956.395
|% -5,71
|
|ROYAL
|4,93
|5.322.492
|% -5,37
|
|VKING
|6,90
|1.209.804
|% -4,83
|
|ITTFH
|2,18
|88.539.666
|% -3,96
|
|AKBNK
|15,81
|9.240.603.882
|% 4,36
|
|YKBNK
|9,13
|6.143.427.447
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|4.225.212.482
|% 5,05
|
|ISCTR
|12,40
|3.390.575.921
|% 9,64
|
|KRDMD
|14,04
|3.022.197.218
|% 8,25
|
|YKBNK
|9,13
|6.143.427.447
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,81
|9.240.603.882
|% 4,36
|
|EKGYO
|5,11
|2.856.329.344
|% 4,50
|
|ISCTR
|12,40
|3.390.575.921
|% 9,64
|
|KRDMD
|14,04
|3.022.197.218
|% 8,25
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2360
|18,2403
|% 0,09
|
|Euro
|18,4030
|18,4114
|% 1,00
|
|Sterlin
|21,1054
|21,2112
|% 0,96
|
|Frank
|18,9819
|19,0963
|% 1,45
|
|Riyal
|4,8390
|4,8632
|% 0,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|18,99
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|11,06
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|36,00
|
|Tam
|6.796
|6.865
|36,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|13,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,15
|
|B. Petrol
|90,68
|90,68
|1,53
|