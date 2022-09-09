***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
09.09.2022 13:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061889
BIST
13:343.520
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 82,28
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
13:3418,2468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
13:3418,4028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1734
|Açılış
|: 18,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
13:341.012,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,19
|Açılış
|: 1.012,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler13:33
|GARAN
|26,18
|2.822.376.529
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.378.324.899
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|2.616.390
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|259.772.123
|% 9,93
|
|ISCTR
|12,40
|3.410.834.512
|% 9,64
|
|MTRKS
|35,84
|39.472.210
|% -6,03
|
|HEDEF
|9,24
|30.101.047
|% -5,81
|
|ROYAL
|4,93
|5.322.492
|% -5,37
|
|VKING
|6,89
|1.211.044
|% -4,97
|
|ITTFH
|2,18
|90.269.797
|% -3,96
|
|AKBNK
|15,77
|9.346.512.703
|% 4,09
|
|YKBNK
|9,10
|6.179.518.719
|% 6,93
|
|EREGL
|32,36
|4.277.617.946
|% 4,72
|
|THYAO
|74,75
|3.506.600.647
|% 2,40
|
|ISCTR
|12,40
|3.410.834.512
|% 9,64
|
|YKBNK
|9,10
|6.179.518.719
|% 6,93
|
|EKGYO
|5,14
|3.042.551.663
|% 5,11
|
|AKBNK
|15,77
|9.346.512.703
|% 4,09
|
|ISCTR
|12,40
|3.410.834.512
|% 9,64
|
|KRDMD
|13,98
|3.042.319.000
|% 7,79
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2364
|18,2418
|% 0,10
|
|Euro
|18,3999
|18,4068
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,1069
|21,2128
|% 0,96
|
|Frank
|18,9736
|19,0879
|% 1,40
|
|Riyal
|4,8393
|4,8635
|% 0,07
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|20,37
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,19
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|36,00
|
|Tam
|6.796
|6.866
|37,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|13,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,81
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,15
|
|B. Petrol
|90,58
|90,58
|1,43
|