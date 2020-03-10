***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.03.2020 16:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826233
BIST
16:20104.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 514,11
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:206,1328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0140
|Açılış
|: 6,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:206,9753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0545
|Açılış
|: 6,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:20328,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -3,70
|Açılış
|: 328,11
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,48
|18.058.810
|% 14,77
|
|VKING
|2,96
|6.121.835
|% 14,73
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|DESPC
|5,35
|42.068.182
|% 9,18
|
|OYAYO
|5,62
|871.330
|% -14,98
|
|BURCE
|5,95
|1.918.365
|% -11,59
|
|MAALT
|65,30
|5.949.126
|% -11,16
|
|TDGYO
|1,75
|4.597.048
|% -10,26
|
|TGSAS
|4,14
|3.379.032
|% -10,00
|
|THYAO
|10,46
|867.300.762
|% 0,77
|
|ASELS
|27,30
|794.109.978
|% -1,66
|
|GARAN
|9,50
|531.093.007
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,35
|358.316.941
|% 2,62
|
|ODAS
|1,83
|214.528.217
|% -2,14
|
|YKBNK
|2,35
|358.316.941
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,24
|183.041.073
|% -1,59
|
|ODAS
|1,83
|214.528.217
|% -2,14
|
|KARSN
|1,62
|145.508.729
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,34
|113.811.333
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9706
|8,0106
|% -0,81
|
|Frank
|6,5626
|6,6021
|% -0,74
|
|Riyal
|1,6298
|1,6379
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-22,03
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,70
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|-6,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-5,18
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-2,51
|
|Çeyrek
|525
|536
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,19
|37,19
|2,83
|
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