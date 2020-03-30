***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.03.2020 17:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833356
BIST
17:4288.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 127,34
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:426,5751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,1257
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:427,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0702
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:42342,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,63
|Açılış
|: 342,69
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|41.433.265
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.150.384
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.432.644
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.221.591
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.646.646
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.036.184
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|328.599
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.126.551
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|488.831.194
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.173.599
|% -9,93
|
|THYAO
|8,72
|721.804.055
|% -1,58
|
|ASELS
|23,28
|612.928.170
|% 0,69
|
|GARAN
|8,04
|543.857.435
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|488.831.194
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|387.816.606
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|172.234.900
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,07
|308.718.850
|% 7,25
|
|IHLAS
|0,47
|60.572.764
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,84
|256.701.849
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|179.242.474
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1182
|8,1589
|% 1,46
|
|Frank
|6,8332
|6,8743
|% 1,12
|
|Riyal
|1,7438
|1,7525
|% 1,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,65
|
|Altın Gr.
|343
|344
|5,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,00
|
|B. Petrol
|25,70
|25,70
|-2,25
|
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