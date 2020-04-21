***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.04.2020 09:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839442
BIST
14:4197.909
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.036,64
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:416,9798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0407
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9804
En Düşük
6,9352
14:417,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5660
En Düşük
7,5188
14:41373,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -4,90
|Açılış
|: 373,59
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.103.281
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|109.169.006
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|29.947.425
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.924.450
|% 9,98
|
|ERSU
|4,08
|15.475.003
|% 9,97
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|SALIX
|5,00
|37.444
|% -6,02
|
|ODAS
|1,67
|393.106.231
|% 3,73
|
|GARAN
|8,25
|381.138.328
|% -1,67
|
|ISFIN
|3,34
|365.327.630
|% 0,91
|
|THYAO
|10,48
|357.457.202
|% -1,50
|
|ASELS
|27,04
|355.465.341
|% -1,31
|
|ODAS
|1,67
|393.106.231
|% 3,73
|
|ISFIN
|3,34
|365.327.630
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,49
|202.341.693
|% 7,79
|
|YKBNK
|1,99
|139.729.073
|% -1,00
|
|ISYAT
|2,33
|147.635.479
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5596
|8,6025
|% -0,48
|
|Frank
|7,1591
|7,2022
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-26,16
|
|Altın Gr.
|374
|374
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.458
|-25,80
|
|Tam
|2.463
|2.522
|-37,90
|
|Yarım
|1.200
|1.231
|-12,90
|
|Çeyrek
|602
|616
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|14,67
|14,73
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|20,79
|20,79
|-4,78
|
Seans Raporu
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14:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TUPRS, PGSUS
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14:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, SODA, SISE
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14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1088, 68 kaybederek (% -1.16 ) 92, 394
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14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, COSMO, BALAT, EGCYO, EKIZ, DIRIT, DENGE, METAL, ARTI, SELGD
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14:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YKBNK, SAHOL, ASLAN, HDFGS