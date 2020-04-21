***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.04.2020 09:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839445
BIST
14:4197.922
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.024,37
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:416,9798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0407
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9804
En Düşük
6,9352
14:417,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5660
En Düşük
7,5188
14:41373,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -4,90
|Açılış
|: 373,59
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.103.281
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|29.952.033
|% 9,99
|
|PETUN
|19,05
|109.211.983
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.925.781
|% 9,98
|
|ERSU
|4,08
|15.538.363
|% 9,97
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|SALIX
|5,00
|37.444
|% -6,02
|
|ODAS
|1,67
|393.293.445
|% 3,73
|
|GARAN
|8,26
|381.734.677
|% -1,55
|
|ISFIN
|3,34
|365.987.441
|% 0,91
|
|THYAO
|10,48
|357.985.702
|% -1,50
|
|ASELS
|27,02
|356.088.805
|% -1,39
|
|ODAS
|1,67
|393.293.445
|% 3,73
|
|ISFIN
|3,34
|365.987.441
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,49
|202.552.719
|% 7,79
|
|YKBNK
|1,99
|139.947.107
|% -1,00
|
|ISYAT
|2,32
|147.855.011
|% 2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5565
|8,5994
|% -0,52
|
|Frank
|7,1601
|7,2032
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-30,79
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.474
|-10,10
|
|Tam
|2.479
|2.538
|-21,80
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-5,00
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|14,68
|14,72
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,07
|
|B. Petrol
|21,38
|21,38
|-4,19
|