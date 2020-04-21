***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.04.2020 09:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839448
BIST
13:5497.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -983,91
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:546,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0346
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9756
En Düşük
6,9352
13:547,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:54376,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,64
|Açılış
|: 376,83
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.452.628
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|27.980.976
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.872.613
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|59.442.624
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|116,40
|16.891.435
|% -5,75
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|EPLAS
|13,71
|54.570
|% -4,26
|
|ODAS
|1,65
|362.232.806
|% 2,48
|
|GARAN
|8,26
|354.475.057
|% -1,55
|
|THYAO
|10,49
|339.574.837
|% -1,41
|
|ASELS
|27,08
|339.046.337
|% -1,17
|
|ISFIN
|3,35
|332.135.856
|% 1,21
|
|ODAS
|1,65
|362.232.806
|% 2,48
|
|ISFIN
|3,35
|332.135.856
|% 1,21
|
|GSRAY
|2,50
|197.618.968
|% 8,23
|
|ISYAT
|2,35
|140.571.670
|% 3,52
|
|KRDMD
|2,20
|130.095.414
|% -3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5802
|8,6232
|% -0,24
|
|Frank
|7,1544
|7,1975
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8518
|1,8611
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.681
|-14,80
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.472
|-11,70
|
|Tam
|2.478
|2.537
|-23,40
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-5,80
|
|Çeyrek
|605
|619
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|21,74
|21,74
|-3,83
|