***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.04.2020 09:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839449
BIST
13:5497.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -983,91
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:546,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9756
En Düşük
6,9352
13:547,5523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:54376,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,64
|Açılış
|: 376,83
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.452.628
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|79.770.447
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|59.044.282
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|503.349
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|116,30
|16.653.355
|% -5,83
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|EPLAS
|13,71
|54.570
|% -4,26
|
|ODAS
|1,66
|361.554.102
|% 3,11
|
|KOZAL
|70,10
|99.421.940
|% -0,57
|
|ARDYZ
|23,04
|81.238.689
|% 7,97
|
|BIZIM
|13,45
|79.770.447
|% 9,98
|
|AVOD
|2,02
|69.842.300
|% 3,06
|
|ODAS
|1,66
|361.554.102
|% 3,11
|
|IHLGM
|1,07
|53.842.521
|% -1,83
|
|AVOD
|2,02
|69.842.300
|% 3,06
|
|HLGYO
|1,30
|14.745.976
|% 0,78
|
|CEOEM
|3,51
|26.244.537
|% 7,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5802
|8,6232
|% -0,24
|
|Frank
|7,1544
|7,1975
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8518
|1,8611
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-14,92
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.474
|-10,10
|
|Tam
|2.479
|2.538
|-21,80
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-5,00
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|21,57
|21,57
|-4,00
|