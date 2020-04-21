***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.04.2020 09:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839452
BIST
13:5997.904
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.042,25
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:596,9743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0352
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9756
En Düşük
6,9352
13:597,5539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:59376,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,12
|Açılış
|: 376,36
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.461.483
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|79.872.613
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|59.450.766
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.053.924
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|531.484
|% 9,92
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|QNBFL
|116,00
|17.157.144
|% -6,07
|
|ODAS
|1,65
|364.477.423
|% 2,48
|
|GARAN
|8,25
|357.845.079
|% -1,67
|
|THYAO
|10,47
|342.105.416
|% -1,60
|
|ASELS
|27,04
|340.891.346
|% -1,31
|
|ISFIN
|3,33
|336.626.888
|% 0,60
|
|ODAS
|1,65
|364.477.423
|% 2,48
|
|ISFIN
|3,33
|336.626.888
|% 0,60
|
|GSRAY
|2,49
|197.855.536
|% 7,79
|
|ISYAT
|2,36
|141.328.235
|% 3,96
|
|KRDMD
|2,21
|130.231.407
|% -2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5729
|8,6159
|% -0,33
|
|Frank
|7,1495
|7,1925
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8501
|1,8594
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-19,17
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.474
|-10,20
|
|Tam
|2.479
|2.538
|-21,80
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-5,00
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|21,44
|21,44
|-4,13
|