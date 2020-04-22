***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.04.2020 16:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839850
BIST
16:4898.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.139,48
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
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98.962
En Düşük
97.897
16:486,9979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9998
En Düşük
6,9571
16:487,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6145
En Düşük
7,5575
16:48384,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 6,28
|Açılış
|: 384,50
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|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,05
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|58.027.445
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.236.229
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.080.050
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|204.635
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|146.541
|% 10,00
|
|ATAGY
|3,81
|14.728.178
|% -5,93
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,53
|9.519.995
|% -4,89
|
|CEOEM
|3,33
|26.827.316
|% -4,86
|
|GARAN
|8,17
|797.974.032
|% -0,12
|
|SASA
|8,91
|501.954.757
|% 7,22
|
|SOKM
|10,63
|492.408.779
|% 9,93
|
|ECILC
|4,75
|419.305.637
|% 2,15
|
|ASELS
|27,04
|354.404.303
|% 0,30
|
|DOHOL
|1,82
|273.396.172
|% 5,81
|
|KARSN
|1,57
|189.688.563
|% 3,97
|
|GSRAY
|2,69
|307.559.697
|% 5,91
|
|YKBNK
|2,02
|227.786.336
|% 1,51
|
|GARAN
|8,17
|797.974.032
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6096
|8,6528
|% 0,71
|
|Frank
|7,1940
|7,2374
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|22,82
|
|Altın Gr.
|383
|384
|5,47
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.521
|37,60
|
|Tam
|2.527
|2.587
|38,50
|
|Yarım
|1.231
|1.263
|18,80
|
|Çeyrek
|617
|632
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|21,98
|21,98
|2,65
|