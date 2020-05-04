***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.05.2020 16:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842280
BIST
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.267,87
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.306
18:057,0393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0521
En Düşük
6,9956
18:057,6789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0249
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
18:05386,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,99
|Açılış
|: 386,50
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|4,30
|3.252.367
|% 9,97
|
|CASA
|16,13
|1.989.376
|% 9,95
|
|RTALB
|24,60
|8.521.981
|% 9,92
|
|TACTR
|5,14
|1.331.137
|% 9,83
|
|UFUK
|4,04
|100.074
|% 8,89
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|AYCES
|24,76
|98.737
|% -9,96
|
|BANVT
|23,74
|68.480.532
|% -9,94
|
|KERVN
|0,35
|814.834
|% -7,89
|
|CELHA
|9,10
|1.515.636
|% -6,28
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|AKBNK
|5,73
|260.655.152
|% -2,72
|
|AFYON
|2,94
|245.901.785
|% 9,70
|
|DOHOL
|1,84
|163.395.249
|% 2,22
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|DOHOL
|1,84
|163.395.249
|% 2,22
|
|AFYON
|2,94
|245.901.785
|% 9,70
|
|AKBNK
|5,73
|260.655.152
|% -2,72
|
|BSOKE
|1,20
|52.110.853
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7345
|8,7784
|% 0,05
|
|Frank
|7,2654
|7,3091
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8695
|1,8789
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|4,85
|
|Altın Gr.
|386
|387
|2,99
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|18,30
|
|Tam
|2.550
|2.594
|18,70
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|9,20
|
|Çeyrek
|620
|634
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|14,81
|14,84
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,88
|26,88
|0,44
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
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17:58XU100
Endeks 98, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 8, 152.00 milyon TL de
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17:58DESPC
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 898 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem