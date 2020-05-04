***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.05.2020 17:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842329
BIST
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
0
En Düşük
0
18:057,0501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0514
En Düşük
7,0406
18:057,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6951
En Düşük
7,6735
18:05385,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,39
|Açılış
|: 385,85
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7368
|8,7806
|% 0,07
|
|Frank
|7,2655
|7,3092
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8687
|1,8781
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-0,19
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.529
|14,90
|
|Tam
|2.547
|2.590
|15,20
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,50
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|14,78
|14,82
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|28,02
|28,02
|0,18
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
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17:58XU100
Endeks 98, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 8, 152.00 milyon TL de
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17:58DESPC
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 898 adet işlem
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17:57PINSU
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem