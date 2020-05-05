***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 16:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842661
BIST
17:5298.699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -143,65
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:527,0868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0422
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:527,6869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:52386,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,87
|Açılış
|: 386,26
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|6,49
|4.311.125
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.121.861
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.584.208
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|487.838.181
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|402.477.298
|% -9,97
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|KUTPO
|11,60
|38.240.733
|% -9,94
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|GARAN
|8,16
|701.318.727
|% -0,12
|
|TSPOR
|5,79
|626.941.350
|% -0,69
|
|KRDMD
|2,27
|577.846.352
|% 5,09
|
|ASELS
|26,82
|524.077.137
|% 1,75
|
|PETUN
|22,34
|487.838.181
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,27
|577.846.352
|% 5,09
|
|GSRAY
|2,67
|459.013.952
|% -3,96
|
|AFYON
|2,81
|440.716.162
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,89
|244.606.576
|% 2,72
|
|ODAS
|1,83
|196.682.848
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7844
|8,8284
|% 0,53
|
|Frank
|7,2590
|7,3028
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8795
|1,8889
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,40
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,00
|
|Tam
|2.550
|2.589
|2,10
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,00
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|30,07
|30,07
|2,87
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
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17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
-
17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem