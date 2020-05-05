***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 16:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842667
BIST
17:5398.661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -181,47
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:537,0872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0426
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:537,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:53386,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,87
|Açılış
|: 386,26
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.584.208
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|NATEN
|18,38
|60.738.475
|% 9,99
|
|HUBVC
|22,02
|109.386.870
|% 9,99
|
|ULUUN
|10,29
|402.304.086
|% -9,97
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|ETILR
|2,46
|387.890
|% -9,23
|
|ULUUN
|10,29
|402.304.086
|% -9,97
|
|PGSUS
|53,65
|382.849.410
|% -3,33
|
|ODAS
|1,82
|196.417.851
|% 1,11
|
|TRGYO
|2,50
|186.309.422
|% 5,49
|
|KOZAL
|73,85
|171.645.467
|% 2,43
|
|ODAS
|1,82
|196.417.851
|% 1,11
|
|IHLGM
|1,07
|92.200.686
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,50
|186.309.422
|% 5,49
|
|EKGYO
|1,23
|71.880.888
|% 0,82
|
|ULUUN
|10,29
|402.304.086
|% -9,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7867
|8,8308
|% 0,56
|
|Frank
|7,2614
|7,3052
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8796
|1,8890
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,66
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,20
|
|Tam
|2.550
|2.589
|2,20
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|2,89
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
-
17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
-
17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
-
17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem