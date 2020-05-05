***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 16:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842676
BIST
17:3398.843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,67
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:337,0790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:337,6903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:33386,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,29
|Açılış
|: 386,68
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.584.099
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|37.015.800
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,02
|109.189.263
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|487.614.603
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|937.801
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,18
|662.092.253
|% 0,12
|
|TSPOR
|5,86
|610.630.389
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,27
|570.767.600
|% 5,09
|
|ASELS
|26,82
|489.314.433
|% 1,75
|
|PETUN
|22,34
|487.614.603
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,27
|570.767.600
|% 5,09
|
|GSRAY
|2,66
|451.660.600
|% -4,32
|
|AFYON
|2,82
|435.648.587
|% -4,08
|
|DOHOL
|1,88
|242.722.435
|% 2,17
|
|ODAS
|1,83
|195.131.446
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7855
|8,8296
|% 0,55
|
|Frank
|7,2614
|7,3051
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8802
|1,8896
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-5,60
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.531
|5,60
|
|Tam
|2.553
|2.593
|5,70
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|2,80
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|14,84
|14,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|2,92
|