***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 16:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842679
BIST
16:3799.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 181,45
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
16:377,0745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0299
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
16:377,7051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
16:37386,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,10
|Açılış
|: 386,49
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|36.589.430
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.083.949
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.702.468
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,49
|123.888.633
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|485.796.663
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|900.625
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,21
|557.871.090
|% 0,49
|
|TSPOR
|5,94
|556.210.631
|% 1,89
|
|KRDMD
|2,29
|534.208.948
|% 6,02
|
|PETUN
|22,34
|485.796.663
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,68
|425.984.915
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,29
|534.208.948
|% 6,02
|
|GSRAY
|2,68
|425.984.915
|% -3,60
|
|AFYON
|2,83
|400.370.476
|% -3,74
|
|DOHOL
|1,89
|234.001.526
|% 2,72
|
|TSPOR
|5,94
|556.210.631
|% 1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7974
|8,8416
|% 0,68
|
|Frank
|7,2657
|7,3095
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8773
|1,8867
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|1,24
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.532
|6,30
|
|Tam
|2.555
|2.594
|6,50
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,20
|
|Çeyrek
|622
|634
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|2,71
|
Seans Raporu
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16:51MARTI
Yüzde 4.76 oranında artışla 0.88 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 409, 611 adet işlem
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16:50HURGZ
Yüzde 8.40 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 367, 594 adet işlem
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16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 138, 17 artarak (% 0.15 ) 92, 857
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16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, CASA, YONGA, TACTR, EMKEL, EGCYH, IZTAR, EGCYO, EKIZ, ALYAG
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16:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, RODRG, MMCAS, ADEL