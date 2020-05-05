***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 16:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842682
BIST
16:4799.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 254,02
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
16:477,0716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0270
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
16:477,6981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
16:47387,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,28
|Açılış
|: 387,67
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.084.788
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|36.978.264
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.702.468
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,49
|124.231.331
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|486.248.176
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|900.625
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,20
|575.220.372
|% 0,37
|
|TSPOR
|5,88
|559.673.054
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,29
|536.028.233
|% 6,02
|
|PETUN
|22,34
|486.248.176
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,68
|427.755.771
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,29
|536.028.233
|% 6,02
|
|GSRAY
|2,68
|427.755.771
|% -3,60
|
|AFYON
|2,81
|407.452.209
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,89
|234.845.178
|% 2,72
|
|ODAS
|1,84
|173.743.036
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8017
|8,8458
|% 0,73
|
|Frank
|7,2760
|7,3198
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8782
|1,8876
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-0,16
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.529
|3,60
|
|Tam
|2.552
|2.591
|3,70
|
|Yarım
|1.238
|1.266
|1,80
|
|Çeyrek
|621
|633
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|29,92
|29,92
|2,72
|