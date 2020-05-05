***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 16:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842688
BIST
16:4199.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 198,92
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
16:417,0761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0315
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
16:417,7029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
16:41386,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,32
|Açılış
|: 386,71
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|36.590.506
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.083.949
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.702.468
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,49
|124.006.346
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|485.934.836
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|900.625
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,20
|562.449.874
|% 0,37
|
|TSPOR
|5,91
|558.071.544
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,28
|535.018.069
|% 5,56
|
|PETUN
|22,34
|485.934.836
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,69
|427.156.797
|% -3,24
|
|KRDMD
|2,28
|535.018.069
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,69
|427.156.797
|% -3,24
|
|AFYON
|2,83
|404.470.095
|% -3,74
|
|DOHOL
|1,89
|234.333.262
|% 2,72
|
|ODAS
|1,84
|173.217.090
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7955
|8,8396
|% 0,66
|
|Frank
|7,2674
|7,3112
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8775
|1,8870
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|1,24
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.532
|6,30
|
|Tam
|2.555
|2.594
|6,50
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,20
|
|Çeyrek
|622
|634
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|2,71
|