***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2020 16:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842696
BIST
16:5399.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 263,89
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
16:537,0823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0377
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
16:537,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
16:53387,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,62
|Açılış
|: 387,01
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|36.991.860
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.090.498
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.702.468
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|NATEN
|18,38
|59.482.882
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|486.646.811
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|900.625
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,20
|589.931.427
|% 0,37
|
|TSPOR
|5,88
|563.103.246
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,30
|540.724.177
|% 6,48
|
|PETUN
|22,34
|486.646.811
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,69
|428.455.204
|% -3,24
|
|KRDMD
|2,30
|540.724.177
|% 6,48
|
|GSRAY
|2,69
|428.455.204
|% -3,24
|
|AFYON
|2,81
|408.729.773
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,90
|235.357.941
|% 3,26
|
|ODAS
|1,83
|174.372.505
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7999
|8,8440
|% 0,71
|
|Frank
|7,2751
|7,3189
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8782
|1,8876
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-0,16
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.529
|3,60
|
|Tam
|2.552
|2.591
|3,70
|
|Yarım
|1.238
|1.266
|1,80
|
|Çeyrek
|621
|633
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|29,92
|29,92
|2,72
|
Seans Raporu
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17:09XU100
Endeks 99, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 8, 225.00 milyon TL de
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17:09TRCAS
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17:08DERAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 266, 499 adet işlem
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17:07DGKLB
Yüzde 4.14 oranında artışla 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 348, 938 adet işlem
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17:06ARDYZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 630, 982 adet işlem